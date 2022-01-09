SANCAKTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE 1 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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SANCAKTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE 1 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SANCAKTEPE'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki araca, ardından su kanalının kapağına çarparak takla attı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki araca, ardından su kanalının kapağına çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sancaktepe TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 BS 599 plakalı otomobilin sürücüsü, 34 EGS 921 plakalı otomobile çarptı. Ardından da yol kenarında bulunan su kanalı kapağına çarparak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Takla atan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza yapan otomobiller çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi.

SANCAKTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE 1 KİŞİ YARALANDI

SANCAKTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE 1 KİŞİ YARALANDI

SANCAKTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE 1 KİŞİ YARALANDI

SANCAKTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE 1 KİŞİ YARALANDI

SANCAKTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE 1 KİŞİ YARALANDI

SANCAKTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE 1 KİŞİ YARALANDI

SANCAKTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDE 1 KİŞİ YARALANDI

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