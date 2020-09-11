Son dakika haberi | Sancaktepe'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Sancaktepe'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje vurarak takla attı.

Son dakika haberi | Sancaktepe'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
11.09.2020 07:54 | Son Güncelleme: 11.09.2020 08:04

SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje vurarak takla attı. Yaklaşık elli metre sürüklenen aracın altında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha doğru saat 05.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Erdoğan Çuhalı'nın (56) kullandığı 34 GP 6091 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce orta refüje vurdu ardından takla atarak yan yattı. Emniyet kemeri takmadığı anlaşılan sürücü ise yaklaşık elli metre sürüklenen aracın altında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan Çuhalı'nın cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Çuhalı'nın cansız bedeni Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhami Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde çalışma yaptı.

"SES DUYDUM, BİRAZ SÜRÜKLENDİ"Kazayı gören, Bünyamin Çetin yaşananları, "Ben aşağıya telefonla konuşmaya inmiştim. Bu araç ta yolun sonundaki ara sokaklarda bir iki tur attı. Sonra yan sokağa geçti, buraya döndü. Bende telefona bakıyordum. Sesi duydum, araba biraz sürüklendi. Buraya koşup geldiğimde zaten bu haldeydi. Ara sokaklarda normal gidiyordu, otobana çıkınca biraz hızlandı" şeklinde anlattı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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