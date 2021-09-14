Sancaktepe'de Suriyeli bir kadının gasbedilmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Sancaktepe'de Suriyeli bir kadının, yardım etmek bahanesiyle evine giren kişiler tarafından gasbedilmesine ilişkin mağdurun kızının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 10 Eylül'de öğlen saatlerinde, Suriyeli Emina H'nin (53), Sancaktepe'deki evinde gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Emina H'ye yardım etme bahanesiyle evine girerek olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Suriye uyruklu Favvaz M. (35), Mustafa A. (21) ve Mahmut E.'yi (23), 12 Eylül'de Zeytinburnu'nda yakaladı.

İncelemede şüphelilerden Favvaz M. ile Emina H'nin kızı Nur Ahmed S. arasında ilişki olduğu birlikte hareket ettikleri belirlendi. Bunun üzerine mağdurun kızı Nur Ahmed S. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin, olay günü Suriyeli kadının 200 gram altınını çaldıkları belirlendi.

Zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 23 bin 655 lira ve 1768 dolar para ele geçirildi.

Öte yandan, Nur Ahmed S'nin emniyetteki ifadesinde, Favvaz M. ile ilişkisi olduğunu kabul ettiği, evde bulunan ziynet eşyalarının bilgisini de onunla paylaştığını söylediği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.