Sancaktepe'de şüpheli araç polisten kaçarken kaza yaptı
Sancaktepe'de polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından polis aracına çarparak durabildi.
Sancaktepe'de polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından polis aracına çarparak durabildi.
Alınan bilgiye göre Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Alpay R. idaresindeki 41 YG 468 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine polisle şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada, şüphelinin idaresindeki araç Turgut Özal Caddesi'nde polis aracına çarparak durabildi.
Yol kenarındaki toprak zemine saplanan araçtaki Alpay R. gözaltına alınırken yanındaki eşi ve çocuğu da emniyete götürüldü.
Kovalamaca sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken polis aracında ve kaçan diğer araçta hasar oluştu.
Gözaltına alınan sürücünün daha önce hırsızlık suçundan kayıtları olduğu öğrenildi.