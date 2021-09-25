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Sancaktepe'de su dolu çukura düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sancaktepe'de su dolu çukura düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı

Sancaktepe'de köprü ayağı için açılan 15 metre derinliğinde su dolu çukura düşen köpek kendi çabalarıyla kurtulamayınca itfaiye devreye girdi.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de köprü ayağı için açılan 15 metre derinliğinde su dolu çukura düşen köpek kendi çabalarıyla kurtulamayınca itfaiye devreye girdi. Soğuk suyun dolu olduğu kuyuda merdivene tutunarak sudan kaçan köpek itfaiyenin çabası ile kurtarıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Sekmen Caddesi'nde gerçekleşti. Sokakta dolaşan bir köpek, iddiaya göre otoyola yapılacak bir köprü için açılan 15 metrelik çukurun etrafında olan açıklıktan suya düştü. Su dolu olan çukurun içerisinde bulunan inşaat merdivenine sığınan köpek saatlerce yardım bekledi. Çevredeki vatandaşların itfaiyeye haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye, su dolu kuyuda mahsur kalan köpeği yoğun uğraşlar sonucunda 15 metrelik çukura inerek kurtardı. - İSTANBUL

Sancaktepe'de su dolu çukura düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı

Sancaktepe'de su dolu çukura düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı

Sancaktepe'de su dolu çukura düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı

Sancaktepe'de su dolu çukura düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı

Sancaktepe'de su dolu çukura düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı

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