SANCAKTEPE'DE SOKAKTA YÖRESEL OYUN OYNAYANLAR POLİSİN SİRENİYLE BÖYLE KAÇTI
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SANCAKTEPE'DE SOKAKTA YÖRESEL OYUN OYNAYANLAR POLİSİN SİRENİYLE BÖYLE KAÇTI

SANCAKTEPE'DE SOKAKTA YÖRESEL OYUN OYNAYANLAR POLİSİN SİRENİYLE BÖYLE KAÇTI
03.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:57

Haber: Emin YEŞİL/ SANCAKTEPE'de kısıtlamaya rağmen 1 Mayıs'ta sokağa çıkarak yöresel oyunlar oynayanlar polisin gelmesi üzerine kaçtılar.

Haber: Emin YEŞİL/ SANCAKTEPE'de kısıtlamaya rağmen 1 Mayıs'ta sokağa çıkarak yöresel oyunlar oynayanlar  polisin gelmesi üzerine kaçtılar. O anlar cep telefonu kamerasıyla ile kaydedildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edildi. Alınan karara rağmen akşam saatlerinde Sancaktepe'de sosyal mesafe kuralına da uymayan bazı vatandaşlar, çocukları ile birlikte 1 Mayıs'ı halay ve yöresel oyunlar oynayarak kutladı. Sokakta yöresel oyunlar eşliğinde 1 Mayıs'ı kutlayan vatandaşlar, polisin gelmesi üzerine kaçışmaya başladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.Görüntülerde, Tokat yöresine ait 'ellik' oyununu çocuklarla birlikte oynayan vatandaşların, polisin sokağa siren çalarak gelmesiyle son buluyor. Polisin gelmesiyle birlikte çocuklar ve vatandaşların kaçıştıkları görülüyor. Polisin daha sonra anons yaparak vatandaşları evlerinde kalmaları yönünde uyardığı amatör kameraya yansıyor. 

Kaynak: DHA

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