Sancaktepe'de sokağa çıkma yasağında doğum günü sürprizi Türkiye'nin 31 ilinde iki gün süren sokağa çıkma yasağı nedeniyle kızlarına doğum günü pastası alamayan Karlı ailesinin pasta isteği Sancaktepe Belediyesi ekipleri tarafından yerine getirildi.

Türkiye'nin 31 ilinde iki gün süren sokağa çıkma yasağı nedeniyle kızlarına doğum günü pastası alamayan Karlı ailesinin pasta isteği Sancaktepe Belediyesi ekipleri tarafından yerine getirildi.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kızı Berna'ya pasta alamayan Salih Karlı, Sancaktepe Belediyesi'ni arayarak destek istedi. Çözüm masasını arayarak "Bugün kızımın doğum günü ama dışarıya çıkıp pasta alamıyoruz, bize pasta getirir misiniz?" diyen Salih Karlı nedeniyle ekipler harekete geçti. Sancaktepe Belediyesi ve Vefa Destek grubu ekipleri pasta ile birlikte ailenin kapısını çaldı. Sürpriz doğum günü kutlaması hem aile bireylerini hem de belediye personelini mutlu etti.

Salih Karlı ve aile üyeleri, Başkan Av. Şeyma Döğücü ve belediye personeline teşekkür ederek "Benim için unutulmayacak bir anı oldu" diye konuştu.

Bu arada hafta sonu süren 48 saatlik sokağa çıkma yasağı boyunca Sancaktepe Belediyesi ekiplerinin ve Vefa Destek Grubu'nun ilçe genelinde vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirerek olası bir mağduriyetin önüne geçtiği belirtildi. Talepler arasında en ilginç olanı ise beyaz masa ekiplerini arayarak derslerini bitirdiğini söyleyen 4. sınıf öğrencisi Eymen'in cips ve çikolata isteği oldu. Belediye ekipleri kısa sürede küçük Eymen'in isteğini de yerine getirdi.

Kaynak: DHA