Sancaktepe'de simit üretimi yapılan fabrikada yangın - Haberler
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Sancaktepe'de simit üretimi yapılan fabrikada yangın

AA, Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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İstanbul Sancaktepe'de simit ve unlu mamuller üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Sancaktepe'de simit ve unlu mamuller üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Eyüpsultan Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Sancaktepe'de simit üretimi yapılan fabrikada yangın

Sancaktepe'de simit üretimi yapılan fabrikada yangın

Sancaktepe'de simit üretimi yapılan fabrikada yangın

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Sancaktepe, Eyüpsultan, Yangın, Güncel, Haber

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