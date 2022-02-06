SANCAKTEPE'DE "SİMİT FABRİKASI"NDA YANGIN

SANCAKTEPE İbni Sina Caddesi üzerinde "simit fabrikası"nın imalathane bölümünde işçilerin dinlendiği alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipler yangını ambalaj bölümüne sıçramadan söndürdü.

Eyüpsultan Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde 11.30 sıralarında simit ve unlu mamüller üreten 3 katlı fabrikanın giriş katında bulunan imalathanede işçilerin dinlendiği alanda yangın çıktı. İşçilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİK AMA SÖNDÜREMEDİK

Görüntü dökümü:

-Genel ve detaylar

Demirören Haber Ajansı - Güncel