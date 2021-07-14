Sancaktepe'de silahlı saldırganın sokak ortasında annesini darp ettiği anlar kamerada
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Sancaktepe'de silahlı saldırganın sokak ortasında annesini darp ettiği anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sancaktepe'de silahlı saldırganın sokak ortasında annesini darp ettiği anlar kamerada Annesini tartakladı, kendisini engellemeye çalışanlara saldırdı Sancaktepe'de silahlı bir şahıs sokak ortasında annesini darp etti.

Sancaktepe'de silahlı saldırganın sokak ortasında annesini darp ettiği anlar kamerada

Annesini tartakladı, kendisini engellemeye çalışanlara saldırdı

İSTANBUL - Sancaktepe'de silahlı bir şahıs sokak ortasında annesini darp etti. Kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşa ise silah çekerek tartakladı. Oğlunun saldırısına uğrayan kadın çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Sancaktepe'de meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir şahıs iddiaya göre sokak ortasında annesini darp etti. Silahlı şahıs, kaldırımda oturan annesini yaka paça zorla götürmek isterken çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalıştı. Olaya müdahale eden bir vatandaş ise saldırgan tarafından darp edildi. Silahlı şekilde sokak ortasında annesini ve vatandaşları darp etmeye çalışan şahıs, çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis olay hakkında inceleme başlattı.

Sancaktepe'de silahlı saldırganın sokak ortasında annesini darp ettiği anlar kamerada
Sancaktepe'de silahlı saldırganın sokak ortasında annesini darp ettiği anlar kamerada
Sancaktepe'de silahlı saldırganın sokak ortasında annesini darp ettiği anlar kamerada
Sancaktepe'de silahlı saldırganın sokak ortasında annesini darp ettiği anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Sancaktepe'de silahlı saldırganın sokak ortasında annesini darp ettiği anlar kamerada
Son dakika haberleri... Sancaktepe'de silahlı saldırganın sokak ortasında annesini darp ettiği anlar kamerada
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