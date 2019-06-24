Sancaktepe'de silahla yaralama

Sancaktepe'de bir kişi, sahibi olduğu marketin önünde silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre Samandıra Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan bir marketin sahibi Selim Y'yi silahla yaralayan kişi olay yerinden kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA