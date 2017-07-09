Sancaktepe'de Sigara Taşıyan Aracı Soyma Teşebbüsünde Bulunan 5 Kişinin Bulunduğu Araçtan Polise...

Sancaktepe'de Sigara Taşıyan Aracı Soyma Teşebbüsünde Bulunan 5 Kişinin Bulunduğu Araçtan Polise...

(Tür: İstanbul)

(Tür: İstanbul)