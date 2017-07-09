Sancaktepe'de Sigara Dağıtım Aracına Yönelik Soygun Girişimi Güvenlik Kamerasında

Sancaktepe'de Sigara Dağıtım Aracına Yönelik Soygun Girişimi Güvenlik Kamerasında

(Tür: İstanbul)

(Tür: İstanbul)