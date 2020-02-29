SANCAKTEPE'DE ŞEHİDİN EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

29.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:26

İdlib 'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın cenazesi evinin önüne getirilerek helallik alndı.

Baysal'ın Sancaktepe'de bulunan evine ve sokaktaki tüm evlere Türk bayrakları asıldı. Emre Baysal'ın cenazesi cenaze namazı öncesi evinin önüne getirildi. Şehit Baysal için dualar edildi, helallik alındı. Baysal'ın cenazesi daha sonra camiye götürüldü.

Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlenecek.

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-Helallik alınması

- İstanbul

Kaynak: DHA