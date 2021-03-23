Son dakika haber: Sancaktepe'de sanal kumar eğlencesine ceza yağdı
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Son dakika haber: Sancaktepe'de sanal kumar eğlencesine ceza yağdı

23.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:29
Son dakika haber: Sancaktepe'de sanal kumar eğlencesine ceza yağdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sancaktepe'de korona virüs denetimleri kapsamında, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları baskın sonucunda sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları ve korona virüs sürecinde yasak olmasına rağmen kumar oynadıkları gerekçesiyle...

Sancaktepe'de korona virüs denetimleri kapsamında, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları baskın sonucunda sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları ve korona virüs sürecinde yasak olmasına rağmen kumar oynadıkları gerekçesiyle 11 kişiye 66 bin 731 lira idari para cezası uygulanırken, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyeri sahibine ise adli işlem uyguladı.

Olay, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde saat 22.40 sıralarında meydana geldi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" konusu ve "Covid-19" denetimleri ile ilgili Sancaktepe ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler adrese geçerek baskın yaptı. İş yerinde yapılan denetim sonrası ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren işletme içerisinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 15 kişiden 11'inin bilgisayar üzerinden sanal tombala oynadığı tespit edildi.

Polis ekipleri yaptıkları kimlik tespiti sonrası içeride sanal kumar oynadıkları tespit edilen 11 kişiye toplamda 66 bin 731 lira idari para cezası uygularken, iş yeri sahibi olan Ö.C, N.E. ve B.Ç. isimli şahıslar hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem gerçekleştirdi.

(İHA)

Son dakika haber: Sancaktepe'de sanal kumar eğlencesine ceza yağdı
Son dakika haber: Sancaktepe'de sanal kumar eğlencesine ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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