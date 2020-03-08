SANCAKTEPE'DE RÖGAR KOKUSU NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI: 2 ÖLÜ 1 YARALI
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Sancaktepe, İstanbul, Güncel

SANCAKTEPE'DE RÖGAR KOKUSU NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI: 2 ÖLÜ 1 YARALI

Murat KORKMAZ/ İstanbul DHASancaktepe'de, bir müteahhit sokak üzerinde bulunan binanın sakinleriyle rögardan gelen koku yüzünden tartışma yaşadı.

08.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:26
SANCAKTEPE'DE RÖGAR KOKUSU NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI: 2 ÖLÜ 1 YARALI

Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Sancaktepe'de, bir müteahhit sokak üzerinde bulunan binanın sakinleriyle rögardan gelen koku yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine demir ve sopalarla saldırmasının ardından müteahhidin silahla ateş ettiği kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 2 kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Sancaktepe Safa Mahallesi Cami Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şeker Ş. adlı müteahhit oğullarıyla birlikte, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın sakinleri Seyithan Ö. ve Alican Ö. ile rögardan gelen kokular nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine demir ve sopalarla saldırmaya başladı. Ardından müteahhit Şeker Ş., yanında bulunan silahıyla Seyithan ve Alican Ö.'ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Seyithan ve Alican Ö. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Seyithan ve Alican Ö. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan müteahhit Şeker Ş. de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şeker Ş.'nin iki oğlu ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemleri aldı. 

Görüntü Dökümü: -----------Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Müteahhidin aracının çekilmesi-Olay yerindeki ambulans ekipleri 

-Genel ve detay 


Kaynak: DHA

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