Sancaktepe'de rögar kapağından su taşması sonucu bazı dükkanları su bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sancaktepe'de rögar kapağından su taşması sonucu bazı dükkanları su bastı

Sancaktepe'de rögar kapağından su taşması sonucu bazı dükkanları su bastı
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada rögar kapağından su taşkını yaşanması üzerine bazı iş yerlerini su bastı.

Sancaktepe'de İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada rögar kapağından su taşkını yaşanması üzerine bazı iş yerlerini su bastı.

Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki isale hatlarıyla ilgili çalışma yapan İSKİ ekiplerinin, suyun açılıp kapanması sırasında fazla su vermesi üzerine rögar kapağından su taştı.

Taşkınlık nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bölgedeki esnaf da suyun dükkanlarına girmemesi için çekpaslarla önlem aldı.

Buna rağmen bazı iş yerlerini su basarken esnaf, kendi imkanlarıyla dükkanlarındaki suyu tahliye etti. Daha sonra İSKİ ekiplerinin müdahalesi sonucu taşan su kesildi.

Esnaf Eyüp Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmur yağdığında sürekli dükkanlarına su bastığını ve bu mağduriyeti yaşadıklarını söyledi.

Bugün yağmur yağmamasına rağmen böyle bir sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Daştan, şöyle konuştu:

"30 yıldır burada esnafız. Her yağmur yağdığı zaman rögarlar suyu geri basıyor. Dükkanlarımıza su basıyor. Bir mağduriyet içerisindeyiz. İSKİ ile görüştük, bir talep açtık, herhangi bir dönüş olmadı. Bugün de yine sıkıntı yaşadık. Yine dükkanımızı su bastı. Mağduriyetimizin giderilmesini büyüklerimizden rica ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek İlyas Tetik Deniz Akkaya Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Burak Elmas Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sancaktepe'de rögar kapağından su taşması sonucu bazı dükkanları su bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 20:39:51. #1.14#

title