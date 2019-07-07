Sancaktepe'de refüjü aşıp taklalar atan araç kamerada

SANCAKTEPE 'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjü aşarak karşı kaldırıma uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı. Otomobilin taklalar atarak kaldırıma uçtuğu kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Kaza, önceki gece Sancaktepe Abdurrhamangazi Mahallesi Atayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Tuğra Ayvalıtaş yönetimindeki 34 EK 4995 plakalı otomobil, önce cadde üzerindeki Eyüp Salih Usta, Ömer Faruk Tülay adlı yayalara çarptı. Ardından taklalar atarak orta refüjü aştı ve karşı kaldırıma uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Murat Genç ile kaldırımda yürüyen iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaldırımdaki yayalardan Ömer Faruk Tülay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.





KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Meydana gelen kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızlı bir şekilde caddeye girdiği, ardından taklalar atarak refüjü aştığı, daha sonra karşı kaldırıma uçtuğu görülüyor. Kaza sonrası kaldırımda bulunan vatandaşların ise telaş içinde otomobilin çarptığı kişilerin yanına koştuğu görülüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul