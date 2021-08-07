Sancaktepe'de refüjü aşıp karşı şeride geçen kamyonet otomobile çarptı

Murat KORKMAZ Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, refüjü aşıp, karşı şeritteki otomobille çarpıştı.

Murat KORKMAZ Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, refüjü aşıp, karşı şeritteki otomobille çarpıştı. Otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, 36 ES 182 plakalı kamyonet, refüjü aşarak karşı şeritten gelen 34 BLD 711 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan iki kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı gören Ayşegül Kurt, "Bir anda araba şuradan direksiyonu kırdı. Ne olduğunu da anlayamadık. Bir çıktık çıktığımız gibi araba zaten içine girmişti. Girdi, aracı geri çekti. Şimdi ortalıkta yok. Kaçtı." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı