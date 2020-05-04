SANCAKTEPE'DE POLİS YARALI KUMRU YAVRUSU İÇİN SEFERBER OLDU
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SANCAKTEPE'DE POLİS YARALI KUMRU YAVRUSU İÇİN SEFERBER OLDU

SANCAKTEPE'DE POLİS YARALI KUMRU YAVRUSU İÇİN SEFERBER OLDU
04.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:18

Sancaktepe'de sokağa çıkma yasağının son gününde bir vatandaş, elindeki yaralı kumru yavrusu ile denetim yapan polis ekiplerinin yanına koştu.

Sancaktepe'de sokağa çıkma yasağının son gününde bir vatandaş, elindeki yaralı kumru yavrusu ile denetim yapan polis ekiplerinin yanına koştu. Polis ekipleri vatandaşla yavru kumru yavrusunu tedavi ettirmek için veterinere götürdü. 

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde polis ekipleri yaptığı denetimler sırasında sokağa çıkma yasağına uymayan 3 gence cezai işlem uyguladı. Bu sırada bir vatandaş, elinde taşıdığı bir kova ile polis ekiplerinin yanına gitti. Kapısının önünde yaralı olarak bulduğu kumru yavrusunu kovaya koyan Adem Kaya, polis ekiplerinden yavru kumruyu veterinere götürmek için izin istedi. Ekipler ise hiç düşünmeden ceza işlemlerini bitirir bitirmez Kaya ile birlikte yaralı yavruyu, Sancaktepe Belediyesi Veteriner İşleri Şefliği Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Kaya, polis eşliğinde yaralı kumru yavrusunu veteriner hekim Mustafa Bocut'a teslim etti. Yavru kumru tedavi altına alındı. 

"KEDİYE KÖPEĞE YEM ETMEK İSTEMEDİM"

Yaralı yavru kumru yavrusunu bulan Adem Kaya, "Ben bu kuşumuzun ölmesine razı olmadım. Kediye köpeğe yem etmek istemedim. Sokağa çıkma yasağını bildiğim halde dışarı çıkıp polis abilerden müsaade istedim. Onlar da müsaade ettiler buraya kadar bizi getirdiler. Veterinere teslim ettim. Şimdi polis abilerle evime gitmek istiyorum" dedi.

"BÜYÜTÜP DOĞAYA SALACAĞIZ" 

Veteriner hekim Mustafa Bocut ise kumru yavrusunun sağlık durumuyla ilgili, "Vatandaşımız yolda bulduğu yavru kuşu buraya getirdi. Herhangi bir ciddi problemi yok. Gözlerinde ufak bir kızarıklık olmuş. Onun için ilacımızı uyguladık. Ama yavru olduğu için şu anda uçamıyor. Biraz daha burada besleyip büyütüp doğaya salacağız. Biliyorsunuz şu anda sokağa çıkma yasağı var.  Sokağa çıkma yasağı olduğu bir güne vatandaşımızın bu yavru kuşa duyarlı kalması, onu yaralı görüp bize getirmesi de büyük takdir görecek bir hareket. Biz onu inşallah tedavi edip yine eski sağlığına kavuşturacağız" diye konuştu. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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