Sancaktepe'de polis otomobili yan yattı
SANCAKTEPE'de polis otomobilinin devrilerek yan yatması sonucu 1 polis yaralandı.
25.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:38
SANCAKTEPE'de polis otomobilinin devrilerek yan yatması sonucu 1 polis yaralandı.
- İstanbul
Kaza, saat 21.30 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis otomobili kaldırıma çıkarak yan yattı. Yaralanan polis memuru, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memurunu hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan yatan polis aracı çekiciyle kaldırılarak otoparka çekildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA