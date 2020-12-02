Sancaktepe'de polis aracında çıkan yangın söndürüldü
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Sancaktepe'de polis aracında çıkan yangın söndürüldü

02.12.2020 08:49 | Son Güncelleme: 02.12.2020 08:52
Sancaktepe'de polis aracında çıkan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de, polis aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sancaktepe'de, polis aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Özgür Sokağı'nda, devriye görevi yapan polislerin bulunduğu aracın motor kısmı, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

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Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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