Sancaktepe'de parklar dezenfekte edildi Sancaktepe Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında parklarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Sancaktepe Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında parklarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınına karşı evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme takvimine göre bugün ikinci kez 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıktılar. Sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafeyi koruyarak dezenfekte edilen ilçedeki parklarda yürüyüş yaparak dinlendiler.

Kaynak: AA