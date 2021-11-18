Sancaktepe'de park halindeki pikaba çarpan motosikletteki kurye ağır yaralandı - Haberler
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Sancaktepe'de park halindeki pikaba çarpan motosikletteki kurye ağır yaralandı

AA / Tansel Parlak - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de park halindeki pikaba arkadan çarpan motosikletteki kurye ağır yaralandı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de park halindeki pikaba arkadan çarpan motosikletteki kurye ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şile yolu Alemdağ mevkisinde sürücü M.U, arızalanan 34 PH 0146 plakalı pikabını yol kenarında park pozisyonuna aldı.

Bir süre sonra buradan geçen Ö.Y yönetimindeki 34 COP 674 plakalı motosiklet, pikaba arkadan çarptı.

İhbar üzerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve ayağı motosiklete sıkışan motokurye Ö.Y, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa alındı.

Yaralı motokurye, Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sancaktepe'de park halindeki pikaba çarpan motosikletteki kurye ağır yaralandı

Sancaktepe'de park halindeki pikaba çarpan motosikletteki kurye ağır yaralandı

Sancaktepe'de park halindeki pikaba çarpan motosikletteki kurye ağır yaralandı

AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri

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