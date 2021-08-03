Sancaktepe'de panelvanla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

Cengiz ÇOBAN / SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, karşı şeritten gelen hafif ticari araç ile bir minibüse çarptı.

Cengiz ÇOBAN/ SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, karşı şeritten gelen hafif ticari araç ile bir minibüse çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Kaza, Eyüp Sultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi üzerinde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Can Karacoğlu yönetimindeki 33 PHE 25 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeritten gelen hafif ticari araca, ardından da Mustafa Paşalıoğlu'nun kullandığı 41 P 8998 plakalı minibüse çarptı. Kazada minibüsün sürücü Mustafa Paşalıoğlu, direksiyon kabininde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile kısa sürede çıkarıldı. Yaralı Mustafa Paşalıoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddenin trafiği bir süre aksadı. Kazayı görenler, "Trafik durunca geldim. Araçta bir kişi sıkışmıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkardı" dedi. Kazaya karışan hafif ticari araçta bulunan bir kişi ise minibüsün şerit ihlali yaptığını iddia etti. Kaza yapan araçlar, çekiciyle kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı