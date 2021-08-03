Sancaktepe'de panelvanla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sancaktepe'de panelvanla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

Sancaktepe'de panelvanla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cengiz ÇOBAN / SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, karşı şeritten gelen hafif ticari araç ile bir minibüse çarptı.

Cengiz ÇOBAN/ SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, karşı şeritten gelen hafif ticari araç ile bir minibüse çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Kaza, Eyüp Sultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi üzerinde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Can Karacoğlu yönetimindeki 33 PHE 25 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeritten gelen hafif ticari araca, ardından da Mustafa Paşalıoğlu'nun kullandığı 41 P 8998 plakalı minibüse çarptı. Kazada minibüsün sürücü Mustafa Paşalıoğlu, direksiyon kabininde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile kısa sürede çıkarıldı. Yaralı Mustafa Paşalıoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddenin trafiği bir süre aksadı. Kazayı görenler, "Trafik durunca geldim. Araçta bir kişi sıkışmıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkardı" dedi. Kazaya karışan hafif ticari araçta bulunan bir kişi ise minibüsün şerit ihlali yaptığını iddia etti. Kaza yapan araçlar, çekiciyle kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 


Sancaktepe'de panelvanla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
Sancaktepe'de panelvanla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ankara'da havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangal yakılmasına ara verildi
Ankara'da havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangal yakılmasına ara verildi
1 hafta önce evlenen itfaiye eri, balayını iptal edip yangına koştu
1 hafta önce evlenen itfaiye eri, balayını iptal edip yangına koştu
Karısını ve çocuklarını darp eden şüpheli, kapısı kırılarak girilen evde yakalandı
Karısını ve çocuklarını darp eden şüpheli, kapısı kırılarak girilen evde yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mete Gazoz Hakan Reçber Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sancaktepe'de panelvanla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 16:11:16. #1.14#

title