Sancaktepe'de panelvanın çarptığı kadın o anları anlattı

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE'de yolun karşısına geçmeye çalışan Birdane Önal'a panelvan araç çarptı. Bir süre yerde yatan kadına bakan sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Sürücünün tepkilere neden olan davranışının ardından, hastane yatağındaki kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Önal, "Dönüş yaptı, bana vurdu kaçtı. Suyun içine düştüğümü biliyorum gerisini hatırlamıyorum." dedi.

Olay, Sancaktepe İnönü Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde 4 Şubat saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Fabrikada çalışan 45 yaşındaki Birdane Önal, işe gitmek üzere evden çıktı. Ovacık Sokak'tan caddeye doğru yürüyen Önal, yolun karşısına geçmek istedi. O sırada hızla gelen panelvan araç sokağa doğru yönelerek Birdane Önal'a çarptı. Araç sürücüsü olay yerinden kaçarken yaralanan Önal, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri aracın ön plakasının olmadığını gördü. Ekiplerin, sürücüyü yakalamak için çalışmaları sürüyor.

"KALDIRIMDAN AŞAĞI İNİYORDUM O ARADA DÖNÜŞ YAPTI BANA VURDU, KAÇTI"

"ABLAMA YAŞATTIKLARI YANINA KALMASIN"

Birdane Önal'ın kardeşi Medine Karaca, "İnanılmaz bir acı yaşadık. Bu caninin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bize, ablama yaşattıklarının bedelini cezasını ödemesini istiyoruz. Ablama yaşattıkları yanına kalmasın. Psikolojik olarak çok kötü bir durumda. Sabaha kadar uyuyamadı. Sürekli araba çarptı diye kabus görüp uyandı. Çok zor bir gece geçirdik" diye konuştu.