Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Haberler

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Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre ? SANCAKTEPE'de caddeye çıkmak isteyen otomobil ile cadde üzerinde giden otomobil çarpıştı.

? SANCAKTEPE'de caddeye çıkmak isteyen otomobil ile cadde üzerinde giden otomobil çarpıştı. Bir kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Safa Mahallesi Sancaktar Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Mevlana Sokak'tan Sancaktar Caddesi'ne çıkan Elshan Taghiyev'in kullandığı 34 MF 9202 plakalı otomobil, caddede giden İshak Erçoban yönetimindeki 25 SC 930 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan malzemeler yola savrulurken, İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı Taghiyev'i araç içerisinden çıkararak ambulansa koydu. Hastaneye kaldırılan Taghiyev'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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