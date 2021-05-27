SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI İKİ ÇOCUK YOLA SAVRULDU: O ANLAR KAMERADA
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SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI İKİ ÇOCUK YOLA SAVRULDU: O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SANCAKTEPE'de seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa çarptı.

SANCAKTEPE'de seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa çarptı. Kazada çocuklardan biri yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, aniden yolun karşına geçmeye çalışan iki çocuğa çarptı. Kazada sans eseri çocuklardan biri yara almadan kurtulurken diğeri bacağından yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin cadde üzerinde hızla geldiği ve çocuklara çarptığı, çocuklardan birinin metrelerce sürüklendiği görüldü.

SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI İKİ ÇOCUK YOLA SAVRULDU: O ANLAR KAMERADA
SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI İKİ ÇOCUK YOLA SAVRULDU: O ANLAR KAMERADA
SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI İKİ ÇOCUK YOLA SAVRULDU: O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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