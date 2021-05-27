Sancaktepe'de otomobilin çarptığı iki çocuk yola savruldu: O anlar kamerada

SANCAKTEPE'de seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa çarptı.

SANCAKTEPE'de seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa çarptı. Kazada çocuklardan biri yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, aniden yolun karşına geçmeye çalışan iki çocuğa çarptı. Kazada sans eseri çocuklardan biri yara almadan kurtulurken diğeri bacağından yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin cadde üzerinde hızla geldiği ve çocuklara çarptığı, çocuklardan birinin metrelerce sürüklendiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı