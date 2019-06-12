SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: BİRİ AĞIR, 2 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi/ İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de aydınlatma direğine çarpıp takla atan araçtaki iki kişi yaralandı. Kaza, Hilal Mahallesi Şile Otoyolu saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şile istikametine ilerleyen 34 CAE 598 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Araç ardında da bir restoranın duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin içerisinde bulunan iki kişi sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesinin ardından Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kaza yerinde başka bir kaza meydana gelmemesi için önlem aldı. Kazayı izleyen meraklı vatandaşlar ekipler tarafından uzaklaştırıldı. Aydınlatma direği ve otomobilin üstünde kabloların kaldırılması için elektrik ekipleri çağrıldı. Elektrik ekipleri bölgede kısa süreliğine elektriği kesti. Otomobilin üzerinde bulunan aydınlatma direğine bağlı kablolar kesilerek devrilen aydınlatma direği itfaiye ekipleri tarafından yol kenarına konuldu. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araçtaki alkol kutusu ise dikkat çekti.

"AŞIRI HIZLIYDI YARIŞ YAPIYORLARDI"

Kazayı gören bir vatandaş olayla ilgili, "İki araç vardı, makas attı diğer araç. Bu da direksiyon hakimiyetini kaybetti geldi buraya girdi. Aşırı hızlıydı, yarış yapıyorlardı. Diğer araç kaçtı durmadı, iki kişi vardı araçta ikisi de yaralıydı. Allahtan o kulübede çalışan komşu arkadaşlara bir şey olmadı, Allah yaralılara da şifa versin" dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Kaza yeri

-İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri

-Otomobilden detaylar

-Aydınlatma direğinden detay

-Elektrik ekiplerin çalışması

-Kazayı gören vatandaşla röp.

-Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması

-Meraklı vatandaşlardan detay

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA