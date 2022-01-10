Sancaktepe'de otomobil, park halindeki servis aracına çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Sancaktepe'de otomobil, park halindeki servis aracına çarptı: 2 yaralı

Sancaktepe'de otomobil, park halindeki servis aracına çarptı: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural - Haberler | Güncel

SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki servis minibüsüne çarptı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki servis minibüsüne çarptı. Kazada  otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 34 TF 0447 plakalı Elifhan Sarıca yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 34 LEE 275 plakalı  servis aracına çarptı.  Çarpmanın etkisiyle park halinde bulunan servis aracı ileriye fırladı. Servis aracı bir süre kontrolsüz şekilde ilerleyerek başka bir kazaya neden olmadan  kaldırımda bulunan beton dubalara çarparak durabildi. Otomobil sürücü Elifhan Sarıca ve yolcu  koltuğunda bulunan Vedat Karagöz kaza sonrası otomobil içerisinde sıkıştı. Vatandaşların  haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken otomobil içerisinde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


- İstanbul
Sancaktepe'de otomobil, park halindeki servis aracına çarptı: 2 yaralı

Sancaktepe'de otomobil, park halindeki servis aracına çarptı: 2 yaralı

Sancaktepe'de otomobil, park halindeki servis aracına çarptı: 2 yaralı

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