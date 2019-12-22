: Sancaktepe'de ormanlık alandaki yangın

22.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:03

Sancaktepe'de ormanlık alanda farklı noktalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis sabotaj şüphesiyle çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre 14.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Kartal Sokağı'nda bulunan vatandaşlar, ormanlık alanda farklı noktalardan dumanların yükseldiğini fark ederek durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Üç ayrı yerde çıkan yangın büyümeden söndürülürken görgü tanıkları polise yangın esnasında ormanda şüpheli kişiler gördüklerini anlattı.

Asayiş ve terör ekipleri sabotaj şüphesiyle konuyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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