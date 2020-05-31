Sancaktepe'de orman yangını Sancaktepe'de orman yangını Sancaktepe'de Aydos'ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Sancaktepe'de orman yangını

İSTANBUL - Sancaktepe'de Aydos'ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Sancaktepe de bulunan Aydos Ormanı'nda 2 ayrı noktada gündüz saatlerinde kundaklama iddiasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA