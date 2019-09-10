Sancaktepe'de okulda yangın paniği (1)

Sancaktepe'de okulda yangın paniği (1)

SANCAKTEPE'de bulunan lisede çıkan ufak çapta yangın paniğe neden oldu.

10.09.2019 17:17
Sancaktepe'de okulda yangın paniği (1)
SANCAKTEPE'de bulunan lisede çıkan ufak çapta yangın paniğe neden oldu.
Yenidoğan'da bir liseye elektrik tesisatında çıkan yangın nedeniyle itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler dışarı çıkarılırken itfaiye kısa sürede yangını söndürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiyenin görüntüsü
-Çocukların görüntüsü


Kaynak: DHA
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