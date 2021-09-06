Son dakika haberi | Sancaktepe'de okul servisi kaza yaptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Sancaktepe'de okul servisi kaza yaptı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sancaktepe'de öğrencileri bıraktıktan sonra dönüş yapan okul servisi, karşı şeritten gelen bir minibüse çarptı.

Sancaktepe'de öğrencileri bıraktıktan sonra dönüş yapan okul servisi, karşı şeritten gelen bir minibüse çarptı. Kazada servis minibüsünün şoförü ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Paşaköy Mahallesi Adnan Sokak içerisinde yaşandı. Okula çocukları bıraktıktan sonra dönüş yapan Berkan Sezgin yönetimindeki 34 LAL 650 plakalı okul servisi, sokak içerisinde karşı şeritten gelen ve henüz sürücüsü tespit edilemeyen 34 DD 2629 plakalı bir minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada okul servisinin sürücüsü Berkan Sezgin ile  birlikte çarpıştığı minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Mustafa Ak, "Burada sık sık kaza oluyor. Burayı tek şerit sanıyorlar. Sokağın girişine bir uyarı levhası asılması gerekiyor" dedi.


Son dakika haberi | Sancaktepe'de okul servisi kaza yaptı: 4 yaralı
Son dakika haberi | Sancaktepe'de okul servisi kaza yaptı: 4 yaralı
Son dakika haberi | Sancaktepe'de okul servisi kaza yaptı: 4 yaralı
Son dakika haberi | Sancaktepe'de okul servisi kaza yaptı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

6 kişinin öldüğü tren kazası sonrasında makinistten tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım
6 kişinin öldüğü tren kazası sonrasında makinistten tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım
SAPANCA'DA 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI
SAPANCA'DA 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Aliya İzzetbegoviç
Magazin Münir Özkul Haluk Levent Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Diego Ali Koç Cristiano Salih Uçan Umut Meraş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Sancaktepe'de okul servisi kaza yaptı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 10:20:12. #1.14#

title