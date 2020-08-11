Sancaktepe'de motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı güvenlik kamerasında Sancaktepe'de motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı güvenlik kamerasında Sancaktepe'de seyir halindeki motosiklet ile dönüş yapan kamyonet çarpıştı.

Sancaktepe'de motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Sancaktepe'de seyir halindeki motosiklet ile dönüş yapan kamyonet çarpıştı. Çarpışmada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Atayolu Caddesi'nde geçtiğimiz gün 10. 30 sıralarında motosiklet sürücüsü seyir halindeyken karşı yönden gelen kamyonet dönüş yapmak istedi. Sol tarada dönüş yapan kamyonet karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet kullanılmaz hale gelirken sürücü ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA