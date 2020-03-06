Sancaktepe'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Haberler » Güncel » Sancaktepe'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı - Haber

Sancaktepe'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Sancaktepe'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

06.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:52
Sancaktepe'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cihan T. idaresindeki 34 BVC 865 plakalı otomobil ile Levent B. yönetimindeki 34 TMC 01 plakalı yolcu minibüsü, Fatih Mahallesi Bakkalköy Caddesi'nde seyrederken çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevkleri edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Sancaktepe'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler