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Son dakika! Sancaktepe'de metro inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Sancaktepe'de metro inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti Sancaktepe'de Veysel Karani Mahallesi'nde yürütülen metro inşaatı sahasında göçük meydana geldi.

Sancaktepe'de metro inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Sancaktepe'de Veysel Karani Mahallesi'nde yürütülen metro inşaatı sahasında göçük meydana geldi. Olayda 1'i ağır 2 işçi yaralanırken, yaralılardan Ömer E. isimli işçinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında Sancaktepe-Çekmeköy arasındaki metro hattının Veysel Karani Mahallesi'ndeki inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçükte 1'i ağır olmak üzere 2 işçi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, göçük altında kalan Ömer E. ve İsmail Ö. isimli 2 işçi diğer işçiler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı.

Yaralanan işçilerden Ömer E.'nin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son dakika! Sancaktepe'de metro inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika! Sancaktepe'de metro inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika! Sancaktepe'de metro inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika! Sancaktepe'de metro inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Son Dakika Haberleri
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