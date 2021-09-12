Sancaktepe'de metro inşaatında göçük: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sancaktepe'de metro inşaatında göçük: 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sancaktepe'de metro inşaatında göçük: 1'i ağır 2 yaralı İBB tarafından Sancaktepe'de Veysel Karani Mahallesinde yürütülen metro inşaatı sahasında göçük meydana geldi.

Sancaktepe'de metro inşaatında göçük: 1'i ağır 2 yaralı

İSTANBUL - İBB tarafından Sancaktepe'de Veysel Karani Mahallesinde yürütülen metro inşaatı sahasında göçük meydana geldi. Göçükte 1'i ağır 2 işçi yaralandı. Mahalle sakinleri tedbirsiz ve önlemsiz çalışan İBB yönetimine tepki gösterdi. Göçük oluşan metro inşaatı havadan görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında Sancaktepe -Çekmeköy arasındaki metro hattının Veysel Karani Mahallesindeki inşaat alanında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçükte 1'i ağır 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, göçük altında kalan 2 işçi diğer işçiler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri göçük alanında tüm bulguları araştırdı. Öte yandan mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı işçilerin can güvenliği olmadığı gibi kendilerinin can güvenliklerinin olmadığını belirterek İBB'ye tepki gösterdi. Göçük oluşan metro inşaat alanı havadan görüntülendi.

"Mahalleli olarak bizimde can güvenliğimiz yok"

Tedbirsiz metro çalışmasından dolayı İBB yönetimine tepki gösteren mahalle sakini Emine Kaya, "Metro inşaatında göçük oluşmuş, evlerimizin balkonlarından baktığımızda sağlık ekipleri ve polisler geldi. Çalışan işçilerin can güvenliği yok ama mahalle olarak bizimde can güvenliğimiz yok. İş makineleri girip çıkıyor defalarca söylememize rağmen hiçbir şekilde önlem alınmıyor. Buralar toz bulutu durulmuyor, biran evvel önlem alınması lazım. İnşaat alanı evimize çok yakın her dakika iş makinesi giriyor burada herhangi bir çocukta ölebilirdi, biran evvel önlem alınması lazım" diye konuştu.

Sancaktepe'de metro inşaatında göçük: 1'i ağır 2 yaralı

Sancaktepe'de metro inşaatında göçük: 1'i ağır 2 yaralı

Sancaktepe'de metro inşaatında göçük: 1'i ağır 2 yaralı

Sancaktepe'de metro inşaatında göçük: 1'i ağır 2 yaralı

Sancaktepe'de metro inşaatında göçük: 1'i ağır 2 yaralı

Sancaktepe'de metro inşaatında göçük: 1'i ağır 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Son Dakika Haberleri
7 ilde uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a getirildi

7 ilde uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a getirildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Yevgeniy Ziniçev
Magazin Seda Sayan Mehmet Erdem Gülşen
Spor Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Güzel Sözler Cengiz Ergün Zabihullah Mücahid Necip Fazıl Kısakürek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sancaktepe'de metro inşaatında göçük: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 11:41:08. #1.11#