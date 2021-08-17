Sancaktepe'de makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı
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Sancaktepe'de makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- (Özel) Sancaktepe'de makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı Sancaktepe'de yan yolda makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından da başka bir otomobile çarptı.

- (Özel) Sancaktepe'de makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı

İSTANBUL - Sancaktepe'de yan yolda makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından da başka bir otomobile çarptı. Otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sancaktepe'de geçtiğimiz gün Battalgazi Caddesinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sultanbeyli istikametine makas atarak ilerleyen Şamil Albayrak isimli sürücünün aşırı hızlı şekilde kullandığı 34 SL 5337 plakalı Renault Clio markalı otomobil, önce kaldırıma daha sonra ise karşı istikametten gelen 34 EEV 298 plakalı Woswogen Polo markalı otomobile çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada takla atan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ilk yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Bir yandan yaralılara yardım eden vatandaşlar bir yandan da sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kazaya karışan Serhan Denizhan, "Biz normal bir şekilde yolumuzda gidiyorduk. İleriden sağa dönecektim arkadan iki tane genç 20 yaşlarında araç kiralamışlar sağ taraftan gördüm baya hızlı geliyorlardı arkamdaki araca vurmamak için kaldırıma vurdu oradan benim aracıma çarptı. Benim aracım yaklaşık 200 metre kadar sürüklendi diğer araçta takla attı. Karşı tarafta zaten kabul ediyor hızlı geldiğini. Arabanın kitlendiğini ve arızalı olduğunu söylüyor" dedi.

Sancaktepe'de makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı
Sancaktepe'de makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı
Sancaktepe'de makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı
Sancaktepe'de makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı
Sancaktepe'de makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı
Sancaktepe'de makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı
Sancaktepe'de makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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