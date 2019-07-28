Sancaktepe'de mahalleler şenleniyor!

Son yıllarda İstanbul'un hızlı gelişim gösteren ilçelerinden biri olan Sancaktepe, kültür sanat alanında da çalışmalarına hız verdi. İlçede unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri gelecek nesillere aktarmak için kolları sıvayan Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 19 mahallede şenlik düzenleme kararı aldı.

Bu şenliklerden ilkini Veysel Karani Mahallesi'nde gerçekleştiren Sancaktepe Belediyesi, dün de Fatih Mahallesi'nde vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Katılımın yoğun olduğu şenlikte özellikle çocuklar eğlencenin dibine vurdu. Bu tarz organizasyonların mahallede komşuluk ilişkilerini geliştirdiğini düşünen vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

BAŞKAN, GÖSTERİLEN İLGİDEN MEMNUN

Göreve geldiği günden beri özellikle ilçedeki gençleri toplama kazandırma adına önemli adımlar atan Başkan Döğücü, mahalle şenliklerine gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade etti. Bu tarz organizasyonların birlik ve beraberliğe önemli katkı sağladığını savunan Döğücü, Sancaktepe'nin gelecekte kültürel ve sanatsal organizasyonlarla adından sıklıkla söz ettireceğini belirtti.

Şenlikten görüntüler;