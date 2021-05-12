Sancaktepe'de lüks aracın aşırı hız dehşeti: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sancaktepe'de lüks aracın aşırı hız dehşeti: 1 yaralı

Sancaktepe'de lüks aracın aşırı hız dehşeti: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sancaktepe'de cadde üzerinde aşırı hız yapan lüks otomobil sürücüsü, caddeye giriş yapan başka bir araca çarptı.

Sancaktepe'de cadde üzerinde aşırı hız yapan lüks otomobil sürücüsü, caddeye giriş yapan başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaza, Sancaktepe Atatürk Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 53 ABA 356 plakalı Mercedes marka araç sürücüsü cadde üzerinde aşırı hız yaptığı esnada, sokak içerisinde caddeye giriş yapan 34 ACJ 181 plakalı araç sürücüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki araç da orta refüjlerde bulunan direklere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada lüks araç sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kaza sonrası vücudunda kırıklar oluşan araç sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Öte yandan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Kaza anına ilişkin konuşan Mustafa Yılmaz, "Kaza anında buradaydım. Beyaz araç karşı sokaktan geliyordu. Ana caddeden gelen lüks araç, hızlı olduğu için duramayınca diğer otomobile çarptı. BMW araç sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırdılar diğer araç sürücüsünde ise bir şey yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Sancaktepe'de lüks aracın aşırı hız dehşeti: 1 yaralı
Sancaktepe'de lüks aracın aşırı hız dehşeti: 1 yaralı
Sancaktepe'de lüks aracın aşırı hız dehşeti: 1 yaralı
Sancaktepe'de lüks aracın aşırı hız dehşeti: 1 yaralı
Sancaktepe'de lüks aracın aşırı hız dehşeti: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı, sürücü hayatını kaybetti
TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı, sürücü hayatını kaybetti
Ecel, talihsiz adamı duvar gölgesinde otururken yakaladı
Ecel, talihsiz adamı duvar gölgesinde otururken yakaladı
Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi!
Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Ebru Şallı Aleyna Tilki
Spor Muslera Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sancaktepe'de lüks aracın aşırı hız dehşeti: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 10:12:15. #1.16#

title