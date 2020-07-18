Sancaktepe'de kurban pazarlarında koronavirüs ve sahte para denetimi İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, kurban pazarlarında denetim yaptı.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, kurban pazarlarında denetim yaptı. Ekipler hem koronavirüs önlemleri konusunda hem de sahte paraya karşı uyarılarda bulundu.

Sancaktepe'de bulunan kurban pazarına yerine gelen ekipler, denetim yaptı. Satıcıların ve ziyaretçilerin maske takmaları, para alış verişlerde eldiven kullanılması, kurban pazarlığı esnasında el sıkışılmaması konusunda uyarılarda bunuldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timleri de kurban pazarlığı esnasında sahte para kullanımına karşı dikkatli olunmasını istedi. İl Jandarma komutanlığının denetimlerinin aralıksız olarak süreceği öğrenildi. Ekiplerin denetimi havadan da görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA