Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yerine baskın
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Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yerine baskın

18.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:05
Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yerine baskın

Sancaktepe'de koronavirüs denetimleri kapsamında kumar oynandığı belirlenen iş yerine baskın düzenlendi.

Sancaktepe'de koronavirüs denetimleri kapsamında kumar oynandığı belirlenen iş yerine baskın düzenlendi. İş yerinde bulunan 25 kişiden 4'ünün kumar oynadığını tespit etti. 25 kişiye toplam 30 bin 880 lira para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Pazar günü koronavirüs denetimleri kapsamında Sancaktepe Fatih Mahallesi Geylani Caddesi üzerinde bulunan işyerinde kumar oynandığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, işyerinin bulunduğu adrese gelerek, baskın düzenledi. Ekipler, içeride bulunan 25 kişiden 4 kişinin kumar oynadığını belirlerken, 21 kişinin de koronavirüs yasakları kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini belirledi. Adreste yapılan aramalarda, iskambil kağıdı ve kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 580 lira para ele geçirildi. İş yerinde yapılan denetimlerde, işyeri sorumlusu olduğu belirlenen M.Y., isimli kişiye "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, mekanda bulunan 25 kişiye "5236 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçlarından 30 bin 880 lira para cezası kesildi. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen işyeri mühürlendi.


- İstanbul
Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yerine baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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