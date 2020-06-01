SANCAKTEPE'DE KUMAR OPERASYONU 70 BİN 480 TL PARA CEZASI KESİLDİ
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SANCAKTEPE'DE KUMAR OPERASYONU 70 BİN 480 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Sancaktepe'de polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir iş yerinde bilgisayar üzerinden kumar oynandığını tespit etti.

SANCAKTEPE'DE KUMAR OPERASYONU 70 BİN 480 TL PARA CEZASI KESİLDİ
01.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:43

Sancaktepe'de polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir iş yerinde bilgisayar üzerinden kumar oynandığını tespit etti. Ekipler iş yerine düzenledikleri operasyonda toplam 70 bin 480 TL para cezası keserken, iy yerini de mühürledi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'ndeki iş yerine geçtiğimiz Perşembe günü operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ekipler, iş yerinde 16 kişinin olduğunu ve 12 bilgisayar ile sanal tombala oynadıklarını belirledi. Kumardan kazanıldığı düşünülen bin 205 TL'ye el koyulurken, iş yeri sahibine 'Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan işlem yapıldı. İş yerinde bulunan 16 kişiye de Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 50 bin 880 TL ve kumar oynama suçundan 19 bin 600 TL olmak üzere toplam 70 bin 480 TL para cezası kesildi. Ayrıca iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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