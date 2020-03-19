Sancaktepe'de koronavirüs önlemleri arttı
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Sancaktepe'de koronavirüs önlemleri arttı

Sancaktepe Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde yaklaşık 30 gündür çalışmalarını aralıksız sürdürürken, son 1 hafta içinde vatandaş ve personele yönelik bilgilendirme çalışmaları ile hijyen önlemlerini de artırdı.

19.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:21
Sancaktepe'de koronavirüs önlemleri arttı
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde yaklaşık 30 gündür çalışmalarını aralıksız sürdürürken, son 1 hafta içinde vatandaş ve personele yönelik bilgilendirme çalışmaları ile hijyen önlemlerini de artırdı. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte herkes üstüne düşeni yapmalı. Tüm sağlık personellerine canla başla çalıştıkları için teşekkür ederim" dedi.

Bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, siyasi parti merkezleri 78 okul,73 camii ve 5 cemevi nano teknolojisi ile dezenfekte edildi. Ayrıca Belediye hizmet binasına gelen vatandaşların yoğun olduğu noktalara, koridorlara ve tuvaletlere hijyen sağlamada kolaylık sunan el dezenfektanları yerleştirildi. Bunun yanı sıra belediyeye ait tüm toplu taşıma araçları belli periyotlarda dezenfekte edildi. İlçede vatandaşlara yönelik içinde sabun, ıslak mendil ve dezenfektan ürünlerinin bulunduğu çantalar dağıtıldı.

AV. ŞEYMA DÖĞÜCÜ: PANİK YOK, TEDBİR VAR

Sancaktepe Meydanı'na kurulan koronavirüsü bilgilendirme stantlarında halka dezenfektan ürünleri dağıtan Başkan Şeyma Döğücü, gerekli tüm tedbirlerini aldıklarının altını çizdi. Döğücü, "Son 70 yılın en yaygın hastalıklarından biriyle karşı karşıyayız. Ülke olarak en az zararla atlatabilmeyi temenni ediyorum. Sağlık Bakanlığı süreci çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Bu virüs 72 saat yaşayabilen bir virüs ve temasla bulaşıyor. Hem hükümetin hem vatandaşın önlemleri çok önemlidir. Bizler de yerel yönetimler olarak vatandaşla hükümet arasında bir köprüyüz" dedi.

"İŞE HALKI BİLGİLENDİREREK BAŞLADIK"

Belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Döğücü, "Biz işe halkı bilgilendirerek başladık. Personellerimiz başta olmak üzere tüm kamu kurumlarındaki personelleri bilgilendirme çalışmaları yaptık. Okullar tatil olmadan önce başlamak üzere okullarda dezenfekte çalışmalarımızı yaptık. Camilerimizi ve cemevlerimizi yani bütün ibadethanelerimizi dezenfekte ettik. Sonrasında ilçemizdeki tüm kamu kurumlarını dezenfekte ettik. Sonra açık havalara çıktık. Burada da hem parklarımızı hem meydan ve caddelerimizi yıkadık, temizledik. Bunun yanında da denetimlerimiz sürüyor. Gelen kararla birlikte kafeler, restoranalar, eğlence yerleri gibi mekanların denetimlerini sürdürüyoruz. Ayrıca fiyat denetimi de yapıyoruz. Pazar ve marketlerde fırsatçılara imkan vermemek için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" diye konuştu.

SANCAKTEPE'DE ACİL PANİK BUTONU DEVREDE

İlçe genelinde yaşayan yaşlı, engelli, yatağa bağlı ve 60 yaş üstü vatandaşları da unutmadıklarını belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Bu tür hastalarımıza daha rahat ulaşabilmek, evlerinden çıkmalarını önlemek  ve anında müdahale etmek amacıyla Acil Panik Butonu sistemi uygulaması başlattık. Evlere kurulan sistem sayesinde vatandaşlarımız butona basarak herhangi bir acil durum sırasında ekiplerimize haber verecek ve onlara kolayca ulaşılabilecek. Oluşabilecek ani durumlarda sistem, çağrı merkezine ve entegre edilmiş olan ambulans ekibine sinyal vererek, eve doktor ve ATT uzmanı gitmesini sağlayacak. Ayrıca yaşlı vatandaşlarımızın talepleri çağrı merkezimiz tarafından kayıt edilerek, ekiplerimizce ihtiyaçları giderilecektir" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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