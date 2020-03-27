Sancaktepe'de korkutan yangın: Çatı katı alev alev yandı Sancaktepe'de sitenin içerisinde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sancaktepe'de sitenin içerisinde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çatı katında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alevlere teslim olan çatı katı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesinde bulunan bir binanın çatı katında saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle çatı katı alev alev yandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken vatandaşlar yangını panik içerisinde izledi. İtfaiye ekipleri merdiven ile çatı katına ulaşarak mahsur kalan bir kişiyi kurtararak yangına müdahale etti. Kurtarılan vatandaşa sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapılarak çevredeki hastaneye kaldırıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat mücadelesi sonrası kontrol altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA