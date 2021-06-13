SANCAKTEPE'DE KISITLAMAYA RAĞMEN PİKNİĞE GELDİ; GÖLETTE BOĞULDU
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SANCAKTEPE'DE KISITLAMAYA RAĞMEN PİKNİĞE GELDİ; GÖLETTE BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Mustafa ESEN İSTANBUL DHASancaktepe'de kısıtlamaya rağmen Aydos ormanlarına arkadaşları ile birlikte pikniğe gelen ve buradaki gölete giren Afganlı, boğularak hayatını kaybetti.

Haber-Kamera Mustafa ESEN İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de kısıtlamaya rağmen Aydos ormanlarına arkadaşları ile birlikte pikniğe gelen ve buradaki gölete giren Afganlı, boğularak hayatını kaybetti. Kısıtlamaya rağmen Aydos ormanlarında yoğunluk görüldü.

Olay, Sancaktepe'deki Aydos ormanında bulunan gölette saat 15.30 sıralarında yaşandı. Piknik alanına gelen Afganlı 4 arkadaştan 2'si gölete girdi. 25 yaşlarındaki Ahmet isimli genç, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekiler yardıma koşarken, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gencin yakınları büyük bir korku yaşarken, bir taraftan da olay yerine gelen polislere arkadaşlarının boğulduğu noktayı gösterdi. Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi kısa sürede hazırlanarak gölete girdi. Afganlı gencin arkadaşlarının gösterdiği noktayı arayan ekipler, boğulan genci kısa sürede çıkardı. Gence kıyıda bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayda hayatını kaybeden Afganlı gencin yanında bulunan arkadaşları, İki arkadaş girmişlerdi. Bir bağırdı sonra kayboldu dedi.

Öte yandan, Aydos ormanlarında kısıtlamaya rağmen piknikçilerin yoğunluğu dikkat çekti. Polisin uyarısına rağmen piknik yapmayı sürdürdükleri görüldü.

SANCAKTEPE'DE KISITLAMAYA RAĞMEN PİKNİĞE GELDİ; GÖLETTE BOĞULDU
SANCAKTEPE'DE KISITLAMAYA RAĞMEN PİKNİĞE GELDİ; GÖLETTE BOĞULDU
SANCAKTEPE'DE KISITLAMAYA RAĞMEN PİKNİĞE GELDİ; GÖLETTE BOĞULDU
SANCAKTEPE'DE KISITLAMAYA RAĞMEN PİKNİĞE GELDİ; GÖLETTE BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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