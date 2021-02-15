Sancaktepe'de karla kaplanan kaldırımda kayak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sancaktepe'de karla kaplanan kaldırımda kayak

15.02.2021 13:38 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:55
Sancaktepe'de karla kaplanan kaldırımda kayak

SANCAKTEPE'de bir kişi ayağına geçirdiği kayak takımıyla kaldırımda kaydı.

SANCAKTEPE'de bir kişi ayağına geçirdiği kayak takımıyla kaldırımda kaydı. O anlar yoldan otomobille geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Dün öğle saatlerinde Samandıra'da bir kişi evinden kayak takımını alarak aşağı indi.  Kaldırımda kayan kişi o sırada otomobille yoldan geçen bir kişi tarafından görüntülendi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde kayıt alan kişi kayak yapan kişiye, "Burayı Uludağ mı sandın?" diye sesleniyor.

 


Sancaktepe'de karla kaplanan kaldırımda kayak
Sancaktepe'de karla kaplanan kaldırımda kayak
Sancaktepe'de karla kaplanan kaldırımda kayak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Osman Kavala Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Demet Şener Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sancaktepe'de karla kaplanan kaldırımda kayak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 13:55:01. #1.14#
title