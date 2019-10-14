Sancaktepe'de kamyonet ve minibüs kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
SANCAKTEPE'de kamyonet ve yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı.
"TERS ŞERİTTEN GELİYORDU"Kamyonet sürücüsü Gökhan Helman "Kırmızı ışıkta bekliyordum. Yeşil yanınca sinyalimi verdim dönüyordum. Minibüs ters şeritten geliyordu hızlı bir şekilde. Dönerken çarptı bana. Bayağı süratliydi. Minibüste 2-3 tane hafif yaralı var." şeklinde konuştu.
Olayın görgü tanığı Osman Yalçın "Aracımızı dükkanın önüne park ettik. İş yerimizi açacaktık. Minibüs solama yaptı ve sonrasında iş yerimize girdi. Ambulans yaralılara müdahale etti." dedi. Kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.
- İstanbul